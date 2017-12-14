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14 декабря, источник: Kazinform

Четвертая тройня в этом году появилась на свет в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Жамбылском областном перинатальном центре готовится к выписке четвертая с начала года тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, мальчики Магруф, Максум и Мансур родились 13 ноября в результате экстракорпорального оплодотворения. Дети появились на свет немного раньше срока, поэтому врачи не стали рисковать и на сроке 30 недель беременности сделали кесарево сечение. Вес новорожденных 1 кг 554 г, 1 кг 452 г и 1 кг 433 г.

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«Первые трое суток дети нуждались в интенсивной терапии, затем находились в отделении патологии новорожденных, совместно с мамой. Сейчас мама и мальчики чувствуют себя хорошо, малыши набрали в весе, и теперь готовы к выписке домой», — рассказала главный врач областного перинатального центра Айгуль Айтбаева.

Счастливая мама Аяна Билалова с супругом проживают в Байзакском районе, по возрасту она ровесница независимости Казахстана. «Мы ждали этого события семь лет. А когда узнали на УЗИ, что у нас будет тройня, очень обрадовались, — сказала Аяна. — Спасибо врачам, которые помогли и вручили моих мальчиков мне в руки. Двое похожи друг на друга, как две капли воды, а третий — нет».

С начала года в этом родовспомогающем учреждении здравоохранения родились 5 997 детей, в том числе 134 двойни и четыре тройни. Месяц назад из этого перинатального центра была выписана домой, в тот же Байзакский район, 37-летняя жительница села Бурыл Роза Егизгараева с двумя девочками Аминой, Алиной и сыном Алдияром. Дома новорожденных ждали еще четверо братьев и сестер.

По данным управления здравоохранения, всего с начала года по Жамбылской области родилось порядка 19 тысяч детей, из них более 150 — двойни, 4 — тройни.

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