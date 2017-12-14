Четвертая тройня в этом году появилась на свет в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Жамбылском областном перинатальном центре готовится к выписке четвертая с начала года тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Жамбылском областном перинатальном центре готовится к выписке четвертая с начала года тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
«Первые трое суток дети нуждались в интенсивной терапии, затем находились в отделении патологии новорожденных, совместно с мамой. Сейчас мама и мальчики чувствуют себя хорошо, малыши набрали в весе, и теперь готовы к выписке домой», — рассказала главный врач областного перинатального центра Айгуль Айтбаева.
Счастливая мама Аяна Билалова с супругом проживают в Байзакском районе, по возрасту она ровесница независимости Казахстана. «Мы ждали этого события семь лет. А когда узнали на УЗИ, что у нас будет тройня, очень обрадовались, — сказала Аяна. — Спасибо врачам, которые помогли и вручили моих мальчиков мне в руки. Двое похожи друг на друга, как две капли воды, а третий — нет».
С начала года в этом родовспомогающем учреждении здравоохранения родились 5 997 детей, в том числе 134 двойни и четыре тройни. Месяц назад из этого перинатального центра была выписана домой, в тот же Байзакский район, 37-летняя жительница села Бурыл Роза Егизгараева с двумя девочками Аминой, Алиной и сыном Алдияром. Дома новорожденных ждали еще четверо братьев и сестер.
По данным управления здравоохранения, всего с начала года по Жамбылской области родилось порядка 19 тысяч детей, из них более 150 — двойни, 4 — тройни.