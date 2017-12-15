В Подмосковье срубят главную новогоднюю елку страны
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубят в пятницу в Московской области, она украсит Соборную площадь Кремля, сообщает правительство Подмосковья.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубят в пятницу в Московской области, она украсит Соборную площадь Кремля, сообщает правительство Подмосковья.
«На территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля. Возраст дерева составляет 90 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров», — говорится в сообщении.
Как заявили РИА Новости в управлении делами президента, на следующий день после рубки запланирована транспортировка дерева, а в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву.
Традиционно Кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ. Основными критериями при выборе являются размеры и визуальная привлекательность дерева. Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.