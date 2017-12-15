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01:13 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье срубят главную новогоднюю елку страны

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубят в пятницу в Московской области, она украсит Соборную площадь Кремля, сообщает правительство Подмосковья.

Источник: РИА Новости

«На территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля. Возраст дерева составляет 90 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров», — говорится в сообщении.

Как заявили РИА Новости в управлении делами президента, на следующий день после рубки запланирована транспортировка дерева, а в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву.

Традиционно Кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ. Основными критериями при выборе являются размеры и визуальная привлекательность дерева. Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.

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