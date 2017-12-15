В Подмосковье срубят главную новогоднюю елку страны

Источник: РИА Новости

«На территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля. Возраст дерева составляет 90 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров», — говорится в сообщении.

Как заявили РИА Новости в управлении делами президента, на следующий день после рубки запланирована транспортировка дерева, а в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву.