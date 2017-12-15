Хабаровчан приглашают прийти в гости к Деду Морозу
Зимний праздник устроят на территории Приамурского зоосада.
Зимний праздник устроят на территории Приамурского зоосада.
Жителей и гостей города ждет к себе в гости Дед Мороз. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», добрый волшебник разместится на территории зоосада им. В. П. Сысоева 24 декабря.
— Мы устраиваем очередной большой праздник «В гостях у деда Мороза». Наши гости смогут посмотреть концерт, побывать в мастерской дедушки до 28 декабря. На этих
Напомним, осенью зоосад отмечал свое 15-летие. Главным событием в этот день стало открытие сразу двух новых вольеров: с подогревом — для африканского львенка и расширенный — для белого медведя.