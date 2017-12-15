Хабаровчан приглашают прийти в гости к Деду Морозу

Жителей и гостей города ждет к себе в гости Дед Мороз. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», добрый волшебник разместится на территории зоосада им. В. П. Сысоева 24 декабря.

— Мы устраиваем очередной большой праздник «В гостях у деда Мороза». Наши гости смогут посмотреть концерт, побывать в мастерской дедушки до 28 декабря. На этих мастер-классах детей научат делать новогодние сувениры и игрушки. Можно будет также принять участие в викторине, посмотреть мультфильм и получить подарки. Большинство площадок будут находиться в теплых помещениях. А еще будет работать полевая кухня, — рассказал генеральный директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин. Чтобы никто не замерз, организаторы планируют провести праздник с 12.00 до 14.00.