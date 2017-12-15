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03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают прийти в гости к Деду Морозу

Зимний праздник устроят на территории Приамурского зоосада.

Жителей и гостей города ждет к себе в гости Дед Мороз. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», добрый волшебник разместится на территории зоосада им. В. П. Сысоева 24 декабря.

 — Мы устраиваем очередной большой праздник «В гостях у деда Мороза». Наши гости смогут посмотреть концерт, побывать в мастерской дедушки до 28 декабря. На этих мастер-классах детей научат делать новогодние сувениры и игрушки. Можно будет также принять участие в викторине, посмотреть мультфильм и получить подарки. Большинство площадок будут находиться в теплых помещениях. А еще будет работать полевая кухня, — рассказал генеральный директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин. Чтобы никто не замерз, организаторы планируют провести праздник с 12.00 до 14.00.

Напомним, осенью зоосад отмечал свое 15-летие. Главным событием в этот день стало открытие сразу двух новых вольеров: с подогревом — для африканского львенка и расширенный — для белого медведя.

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