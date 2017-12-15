Трассу Хабаровск — Владивосток открыли для автобусов
Ограничение движения действовало четыре дня.
Ограничение движения действовало четыре дня.
После улучшения погодных условий и очистки дорожного полотна от снега и наледи в Хабаровском крае открыли участок трассы, соединяющей дальневосточную столицу и Владивосток.
«В связи с уменьшением снегопада и снижением скорости ветра, появлением достаточных условий видимости, а также принятием дорожными организациями мер по ликвидации последствий непогоды возобновлено движение автобусного сообщения на участке автомобильной дороги федерального значения А-370 “Уссури”», — сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
Агентство писало, что на время снегопада дважды закрывали трассу Хабаровск —
Недоступной для пассажирского транспорта на время непогоды была и трасса Хабаровск — Биробиджан. Решение о введении ограничений принимали власти Еврейской автономной области.