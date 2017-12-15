Трассу Хабаровск — Владивосток открыли для автобусов

Источник: РИА "Новости"

После улучшения погодных условий и очистки дорожного полотна от снега и наледи в Хабаровском крае открыли участок трассы, соединяющей дальневосточную столицу и Владивосток.

«В связи с уменьшением снегопада и снижением скорости ветра, появлением достаточных условий видимости, а также принятием дорожными организациями мер по ликвидации последствий непогоды возобновлено движение автобусного сообщения на участке автомобильной дороги федерального значения А-370 “Уссури”», — сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Чтобы ликвидировать последствия снегопада на трассу вышла тяжёлая техника. Движение для пассажирских автобусов закрыли ещё 11 декабря. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, чтоб ограничение вводили на участке с 12 по 240 километр.

Агентство писало, что на время снегопада дважды закрывали трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Окончательно движение для автобусов по ней разрешили днём 14 декабря. Причина была всё та же — неблагоприятные дорожные и климатические условия, связанные с выпадением снега и образованием гололёда.