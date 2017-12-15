Ледовые переправы заработали еще в трех районах Хабаровского края
По одной ледовой переправе открыли в Верхнебуреинском,
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По одной ледовой переправе открыли в Верхнебуреинском,
Напомним, неделю назад, 8 декабря, в регионе заработали первые «ледовые дороги». Они начали действовать в районе имени Полины Осипенко. Все переправы освидетельствовали инспекторы ГИМС. Также спасатели контролируют восемь мест массового выхода людей на лед, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на