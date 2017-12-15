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03:06 (мск), источник: Восток Медиа

Сборные стран АТР приедут соревноваться в Хабаровск

Они примут участие в Дальневосточных открытых юношеских играх боевых искусств.

В Хабаровске с 9 по 11 марта 2018 года пройдут Дальневосточные открытые юношеские игры боевых искусств. Впервые на них пригласят сборные команды стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, состязания пройдут в универсальном краевом спортивном комплексе и станут отборочным этапом Всероссийских игр, которые пройдут в Анапе в сентябре следующего года.

РИА «Восток-Медиа» писало, что первые Дальневосточные юношеские игры боевых искусств прошли в Хабаровском крае в мае 2016 года. На турнире представили 19 направлений, не являющихся олимпийскими: рукопашный бой, тайский бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, самбо и другие. Участие в соревнованиях приняли более полутора тысяч бойцов в возрасте от 12 до 17 лет из девяти регионов Дальнего Востока.

Ход подготовки к предстоящим игры боевых искусств на встрече в Москве обсудили министр физической культуры и спорта Хабаровского края Николай Чупров и исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов. Они затронули и вопрос участия спортсменов в показательных выступлениях в рамках проведения года России в Японии и года Японии в России.

В октябре 2018 года в Хабаровский край приедет делегация Страны восходящего солнца, которая представит популярные виды единоборств своего государства. С ответным визитом российские спортсмены поедут в ноябре.

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