Сборные стран АТР приедут соревноваться в Хабаровск
Они примут участие в Дальневосточных открытых юношеских играх боевых искусств.
Они примут участие в Дальневосточных открытых юношеских играх боевых искусств.
В Хабаровске с 9 по 11 марта 2018 года пройдут Дальневосточные открытые юношеские игры боевых искусств. Впервые на них пригласят сборные команды стран
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Ход подготовки к предстоящим игры боевых искусств на встрече в Москве обсудили министр физической культуры и спорта Хабаровского края Николай Чупров и исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов. Они затронули и вопрос участия спортсменов в показательных выступлениях в рамках проведения года России в Японии и года Японии в России.
В октябре 2018 года в Хабаровский край приедет делегация Страны восходящего солнца, которая представит популярные виды единоборств своего государства. С ответным визитом российские спортсмены поедут в ноябре.