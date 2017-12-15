«Выжившая»: самка Леопарда из Приморья повторила подвиг героя Ди Каприо
Последняя проверка фотоловушек на «Земле леопарда» принесла сотрудникам национального парка радостную весть. Камеры зафиксировали дальневосточного леопарда Leo
Последняя проверка фотоловушек на «Земле леопарда» принесла сотрудникам национального парка радостную весть. Камеры зафиксировали дальневосточного леопарда Leo
Инцидент произошел летом 2016 года на автомобильной трассе, пролегающей вдоль границ нацпарка. Водитель, совершивший наезд на Килли, с места происшествия скрылся. О ДТП сотрудники «Земли леопарда» узнали только благодаря неравнодушным к судьбе краснокнижной кошки очевидцам. После аварии Leo
Организованные после происшествия поиски леопарда не принесли результатов, а оценить характер полученных им травм по одним лишь фотографиям очевидцев было невозможно. С тех пор ученые внимательно изучали данные, получаемые с помощью сети фотоловушек, но в течение всего года Килли не появлялась перед автоматическими камерами. Надежды на благополучный исход почти не оставалось.
Чтобы убедиться, что увиденное не ошибка, специалистам пришлось не один раз сравнить рисунок шкуры «воскресшего» животного с паспортами всех пятнистых хищников «Земли леопарда». Факт оказался неоспорим: это именно Килли, она не только жива, но и находится в прекрасной форме, а от ран, полученных после столкновения с автомобилем, не осталось и следа.
«Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растет, численность этих пятнистых хищников до сих пор является крайне низкой. Потеря даже одной особи — угроза для популяции, — подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ “Земля леопарда”. — Поэтому обнаружение Килли живой и невредимой стало для нас настоящей сенсацией, одним из главных открытий этого года. Судьбе наперекор она смогла выжить, в очередной раз доказав, что самые редкие из крупных кошек планеты способны преодолеть даже самые сложные преграды. Однако в другой ситуации судьба могла бы повернуться иначе, поэтому нельзя забывать о внимательности на дороге».
Сегодня фотоловушки регулярно отмечают Килли на звериных тропах «Земли леопарда», хищницу с невероятной волей к жизни. Ей уже около 4 лет. Свое имя Leo
Михаил Грач.