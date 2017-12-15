«Выжившая»: самка Леопарда из Приморья повторила подвиг героя Ди Каприо

Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошел летом 2016 года на автомобильной трассе, пролегающей вдоль границ нацпарка. Водитель, совершивший наезд на Килли, с места происшествия скрылся. О ДТП сотрудники «Земли леопарда» узнали только благодаря неравнодушным к судьбе краснокнижной кошки очевидцам. После аварии Leo 8 °F некоторое время неподвижно лежала на дороге рядом с пятнами крови, однако затем пришла в себя и скрылась в лесу.

Организованные после происшествия поиски леопарда не принесли результатов, а оценить характер полученных им травм по одним лишь фотографиям очевидцев было невозможно. С тех пор ученые внимательно изучали данные, получаемые с помощью сети фотоловушек, но в течение всего года Килли не появлялась перед автоматическими камерами. Надежды на благополучный исход почти не оставалось.

Свидетелями настоящего чуда ученые «Земли леопарда» стали в конце 2017 года. Среди тысяч фотографий оказалось несколько кадров с кошкой, появление которой считалось практически невозможным. На снимках хорошо были видны индивидуальные пятна пострадавшего леопарда под номером Leo 8 °F, но при этом у зверя были явно здоровая походка и хвост пистолетом.

Чтобы убедиться, что увиденное не ошибка, специалистам пришлось не один раз сравнить рисунок шкуры «воскресшего» животного с паспортами всех пятнистых хищников «Земли леопарда». Факт оказался неоспорим: это именно Килли, она не только жива, но и находится в прекрасной форме, а от ран, полученных после столкновения с автомобилем, не осталось и следа.

«Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растет, численность этих пятнистых хищников до сих пор является крайне низкой. Потеря даже одной особи — угроза для популяции, — подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ “Земля леопарда”. — Поэтому обнаружение Килли живой и невредимой стало для нас настоящей сенсацией, одним из главных открытий этого года. Судьбе наперекор она смогла выжить, в очередной раз доказав, что самые редкие из крупных кошек планеты способны преодолеть даже самые сложные преграды. Однако в другой ситуации судьба могла бы повернуться иначе, поэтому нельзя забывать о внимательности на дороге».

Сегодня фотоловушки регулярно отмечают Килли на звериных тропах «Земли леопарда», хищницу с невероятной волей к жизни. Ей уже около 4 лет. Свое имя Leo 8 °F получила от почетного члена Международного олимпийского комитета, известного французского спортсмена Жан-Клода Килли. Трехкратный олимпийский чемпион стал Хранителем леопарда в 2014 году. Leo 8 °F Килли — дочка самки Leo 7 °F по имени Нерусса, которая также регулярно фиксируется камерами.