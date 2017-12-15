Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Задержание Михаила Саакашвили
03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Снежный циклон в Хабаровске разбудил бурого медведя

А Хабар в Приамурском зоосаде зимней погоде рад.

Снежный циклон, который пришел в Хабаровский край, внес коррективы в размеренную жизнь медведей. В частности, бурый хищник, который обитает в зоосаде им. В. П. Сысоева, вышел из зимней спячки.

 — Наш бурый мишка проснулся на днях. Это связано с тем, что температура воздуха повысилась. Хищник лениво вышел из берлоги на поверхность, так же лениво осмотрел посетителей зоосада, неспеша поел то, что ему предложили сотрудники. На зверя такое кратковременное пробуждение никак существенно не повлияет, скоро он опять ляжет в спячку, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин. Что же касается белого медведя, который совсем недавно прятался в укрытие от зимней стужи, попривык к погодным условиям. — Хабар, как самый настоящий арктический житель, стал активным в зимний период. Из своей берлоги он выходит чаще: гуляет по вольеру, купается в снегу, также играет в квест по поиску еды, — добавил Андрей Долин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Более 70 катков залили во дворах Хабаровска
Юрий Трутнев посетил экспозицию Хабаровского края на «Днях Дальнего Востока»
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь