Снежный циклон в Хабаровске разбудил бурого медведя

— Наш бурый мишка проснулся на днях. Это связано с тем, что температура воздуха повысилась. Хищник лениво вышел из берлоги на поверхность, так же лениво осмотрел посетителей зоосада, неспеша поел то, что ему предложили сотрудники. На зверя такое кратковременное пробуждение никак существенно не повлияет, скоро он опять ляжет в спячку, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин. Что же касается белого медведя, который совсем недавно прятался в укрытие от зимней стужи, попривык к погодным условиям. — Хабар, как самый настоящий арктический житель, стал активным в зимний период. Из своей берлоги он выходит чаще: гуляет по вольеру, купается в снегу, также играет в квест по поиску еды, — добавил Андрей Долин.