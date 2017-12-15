Топилин рассказал о пользе продолжительных праздников

Источник: РИА Новости

Новогодние выходные в России продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

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«Это положительно влияет на производительность труда, потому что люди могут отдохнуть. Куда-то поехать, куда-то пойти, провести время с детьми. Самое замечательное, что этот период совпадает с детскими каникулами», — заявил РИА Новости министр на вопрос, как продолжительные каникулы влияют на производительность труда.

«Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе. Отцу приходилось брать отпуск, чтобы побыть вместе», — рассказал Топилин.

Министр считает, что сейчас в России много возможностей отлично провести каникулы с детьми.