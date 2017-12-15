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03:59 (мск), источник: РИА Новости

Топилин рассказал о пользе продолжительных праздников

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Продолжительные новогодние каникулы важны для семейной политики России и окажут положительное влияние на производительность труда, считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Источник: РИА Новости

Новогодние выходные в России продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

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«Это положительно влияет на производительность труда, потому что люди могут отдохнуть. Куда-то поехать, куда-то пойти, провести время с детьми. Самое замечательное, что этот период совпадает с детскими каникулами», — заявил РИА Новости министр на вопрос, как продолжительные каникулы влияют на производительность труда.

«Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе. Отцу приходилось брать отпуск, чтобы побыть вместе», — рассказал Топилин.

Министр считает, что сейчас в России много возможностей отлично провести каникулы с детьми.

«Поэтому я считаю, что для семейной политики очень важно, что совпадают зимние праздники и школьные каникулы — возможность для всей семьи побыть вместе», — сказал собеседник агентства.

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