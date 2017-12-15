Подарок драгоценный: астроном из СКО нашел обломок метеорита

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 дек — Sputnik, Елена Бережная. После нескольких лет безуспешных поисков Петропавловского метеорита известный североказахстанский астроном Андрей Андреевич Солодовник был вознагражден за свое упорство и преданность делу и идее: неожиданно даже для самого себя осенью этого года он нашел обломок этого небесного тела. Впереди еще исследования, но сомневаться в том, что находка действительно является метеоритом — не приходится…

Годы поиска

Астрономы Северо-Казахстанского государственного университета давно работали над поиском следов Петропавловского метеорита, упавшего на территорию области в 1920 году.

Как ранее рассказывает доцент астрофизики университета Андрей Солодовник, изучение метеоритов и следов их соударения с Землей всегда было одной из исследовательских задач обсерватории университета.

«Начатые в 2009 году исследования в этом направлении довольно успешно развивались, и даже обрели романтический ореол. Ведь наряду с наблюдениями активности метеорных потоков с использованием современных приборов и методов велись поиски следов столкновения с Землей небесных тел размерами, начиная от метра и более, вплоть до астероидных (сотни метров в поперечнике). Отпечатки таких столкновений на Земле получили название астроблемы, в буквальном переводе — «звездные раны», — отмечает Солодовник.

По словам астронома, каждый год на землю Северо-Казахстанской области падает от двух до четырех метеоритов. В зависимости от исходной массы небесного тела, влетевшего в земную атмосферу, результаты соударения с поверхностью будут сильно отличаться.

«В основном после удара о поверхность образуется довольно крутое углубление конической формы (глубина примерно равна диаметру), окруженное кольцевой насыпью выброшенного грунта. Со временем углубление сглаживается, но насыпь вокруг него видна уверенно. Само небесное тело может лежать значительно глубже дна воронки и не обязательно на ее оси. Так, где-то к северо-западу от Петропавловска до сих пор скрывается в лесах огромная воронка от Петропавловского метеорита 1920 года, а в ней — столь нужное науке космическое вещество», — отмечает астроном.

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К слову, по произведенному эффекту пролета с грохотом и ярким светом (поздним вечером стало светло как днём) Петропавловский метеорит соперничал со знаменитым Тунгусским метеоритом. Известнейший исследователь метеоритов Л. А. Кулик в журнале «Природа» за 1921 год подробно описал происшествие:

«27 ноября 1920 года, около 7 часов вечера, жители г. Петропавловска и его окрестностей были встревожены полетом яркого тела по небу, сопровождавшимся сильными звуковыми раскатами. Местный уездный исполком, полагая, что взорван Ишимский мост, находящийся в нескольких верстах от города, послал воинский отряд на мост. Слухи об этом явлении быстро распространились повсюду, приняв самые фантастические размеры».

Тогда были опрошены десятки свидетелей — по их словам, освещение в момент падения метеорита стало ярким, как днем. Была составлена предположительная траектория полета. Как утверждало большинство местных жителей, уже приближаясь к земле, тело рассыпалось на множество осколков. Но в те годы организовать систематический поиск было трудно — время было не то, поэтому метеорит так и не был найден.

«Науку отложили до лучших времен. Эта задача перешла по наследству нам. В этом деле нам была бы крайне полезна помощь населения. Кратер от Петропавловского метеорита 1920 года должен лежать вблизи линии Петропавловск — Налобино. Не исключено, что невдалеке от исчезнувшей деревни Желтовка. И не исключено, что этот или другой кратер не раз видели грибники и охотники. Кстати, не удалось найти и место падения метеорита, породившего яркий болид 30 сентября 1995 года. Да и других подобных явлений», — проинформировал ученый.

На протяжении нескольких лет петропавловские астрофизики предпринимали ряд попыток отыскать обломки упавшего метеорита, обследуя вдоль и поперек окрестности предположительного его нахождения. Когда выделялись гранты, проводились экспедиции по поиску метеорита, организованно прочесывали леса и поля, но ничего не нашли. За помощь населения в поиске «космических пришельцев», за предоставление их образцов даже было предусмотрено вознаграждение. И люди несли находки…

«Был случай, когда мужчина принес большой слиток металла светлого цвета, совсем без ржавчины. Он его нашел в поселке Борки. Принес проверить — метеорит это или нет, а в дальнейшем собирался его продать за большие деньги. Но мы сразу же предположили, что это чугун, так как чугун не ржавеет и долго может лежать в почве, — рассказывает Андрей Андреевич. — Просто проводили трубопровод по дну Ишима, в то время сварку проводили таким способом, что ответственные детали сваривали термитом — это окись железа и алюминия, которую поджигают и она дает температуру 300 градусов и выплавляется вот в такие куски металла. Это тот мужчина и нашел. Отвезли эту находку в Томск, в серьезную лабораторию, а те говорят — что вы привезли, это ж чугун, какой метеорит».

Еще один камень приносил геолог на пенсии, он выкопал его на даче. Камень очень похож на какую-то руду, но на метеорит — нет.

«А однажды наши ребята нашли в поле здоровый камень, килограммов 100. Один мужчина у нас даже поясницу сорвал, когда его пытались погрузить. Все-таки привезли…, — вспоминает Солодовник. — Я говорю — давайте поищем в Интернете, я учился на Урале, и где-то такие камни видел. Потом оказалось, что это банный камень — очень прочный камень с хорошей теплоотдачей. Вполне возможно, что там был полевой стан, и механизаторы привезли туда этот камень, чтобы устроить полевую баню».

Интересно, что еще в советское время Андрей Солодовник ездил со знакомым за грибами, и в одном лесу они нашли воронку посередине леса, которая очень напоминала метеоритный кратер. Притом была та воронка в лесу как раз в той стороне, куда, по свидетельствам очевидцев, и улетел тот самый Петропавловский метеорит.

«Она была метров 15 в диаметре, вокруг большой вал в метр высотой. Походили мы, поохали, но с собой ничего не было — ни лопаты, ни веревок, думаем — приедем позже, чтобы обследовать то место. А еще ж не GPS никаких не было, даже фотоаппараты редкостью были, решили — запомним, а потом то место очень долго искали, но так и не смогли найти», — сетует Андрей Андреевич.

Кто ищет — тот найдет!

Однако, кто ищет — тот найдет. И будто бы само небо отблагодарило ученого за его преданность науке, за его многолетние поиски…

«Недалеко от дома коммунальные службы ведут раскопки, делают теплотрассу, а я всегда в таких местах стараюсь присматриваться, не найдется ли что интересное. Хотя в городе я не рассчитываю найти что-то больше чем старинные монеты… — рассказывает астроном. — Но тут — в начале октября — увидел ржавый камень, облепленный глиной, сразу не стал подбирать, просто в сторонку отложил. А потом шли на дачу с супругой Надеждой Павловной, подобрали его. Очистил немного, смотрю — бааа, похоже на метеорит — что-то железное, оливин (высокотемпературный минерал, который распространён во многих видах метеоритов — прим. авт.) просматривается… Забрал домой, спустя некоторое время вымыл, отмыл от грязи и глины (к слову, может это было ошибкой, так как по нему пошли трещины).

Потом стал рассматривать его с увеличением, увидел повсеместные вкрапления оливина, потом заметил светлые зернышки, что напрягло — думаю, светлых материалов (полевого шпата) не должно быть… Я засомневался, что это метеорит, а потом начал углубленно изучать и понял, что есть мезосидериты — железо-каменные метеориты, в основе которых железная структура и какое-то количество этой брекчии, то есть каменной породы.

Их происхождение объясняют так, что были гигантские астероиды, которые сталкивались, и в процессе столкновения происходил расплав, и брекчию — совокупность каменных обломков — это расплавленное железо сцементировало.

Стал изучать более углубленно, оказывается в мезосидеритах есть и полевой шпат, и песок — мелкораздробленный материал. Потом выяснил, что метеоритное железо достаточно быстро ржавеет, тем более если оно лежало в нашем кислом агрессивном грунте. А в этом обломке мы как раз и видим ржавчину.

Андрей Андреевич показывает свое сокровище: много глазков оливина — стеклообразная зелено-желтая масса, есть в нем и следы плавления, и хондры (округлые образования размером в среднем 0,5−1,0 мм, являющиеся главным структурным элементом 90% метеоритов). Потом ученый берет магнит, и он примагничивается — ведь у метеорита внутри железо.

«Вполне возможно, что это часть как раз Петропавловского метеорита. Очевидцы рассказывали, что от него летели искры. А что такое искры? Это обломки метеорита. К слову, мезосидериты — очень редкие и в космосе, и среди находок на Земле. Если мировая коллекция насчитывает несколько тысяч метеоритов, то из них мезосидериты — всего 1,5 сотни. Самые частые — это каменные», — отмечает астроном.

Кстати, обломок метеорита — это не единственная находка астронома. 30 лет назад он нашел на даче железный круглый объект, который также похож на метеорит. И если соединить точки, где были сделаны находки, то даже предполагаемую траекторию полета можно определить. В коллекции Солодовника — и окаменелая кость носорога, и рог бизона, их они с женой и коллегой Надеждой Павловной Солодовник нашли в овраге на берегу Ишима.

«Мы привыкли жить в поиске, смотрим не только в небо, но и под ноги», — смеются супруги Солодовники.

В дальнейшем астроном планирует подвергнуть найденный обломок метеорита исследованию.

«Самый простой это — спектральный анализ на никель. Его можно провести в заводских лабораториях. Более глубокий и детальный — изотопный анализ, но у нас в Петропавловске его невозможно сделать. Здесь можно рассчитывать или на Институт ядерной физики в Алматы, либо на российских специалистов, но тут цена вопроса — 100 тысяч рублей», — говорит Андрей Солодовник.