На севере края введено ограничение движения из-за метели
Сегодня с 5 утра
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Сегодня с 5 утра
Технологический транспорт движется организованными колонными в сопровождении техники повышенной проходимости.
Для расчистки дороги привлечено 8 бригад ООО «Илан-Норильск» 19 человек, 10 единиц техники, 2 подвижных пункта обогрева, 2 ОГ ПСГ, выставлено 2 поста ГИБДД. Работает 6 стационарных пунктов обогрева.
Задействовано 40 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, сообщает