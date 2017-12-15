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03:57 (мск), источник: НИА Красноярск

На севере края введено ограничение движения из-за метели

Сегодня с 5 утра из-за метели в целях обеспечения безопасности движения введено ограничение движения для легковых автомобилей на федеральной автодороге А-382 «Дудинка-Алыкель» и автодороге местного значения «Норильск — Кайеркан — Алыкель».

Источник: НИА Красноярск

Технологический транспорт движется организованными колонными в сопровождении техники повышенной проходимости.

Для расчистки дороги привлечено 8 бригад ООО «Илан-Норильск» 19 человек, 10 единиц техники, 2 подвижных пункта обогрева, 2 ОГ ПСГ, выставлено 2 поста ГИБДД. Работает 6 стационарных пунктов обогрева.

Задействовано 40 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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