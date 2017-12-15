«Дежурные по дорогам» заступают на посты во Владивостоке

Подобные меры предприняты, чтобы в случае усиления осадков приступить к очистке улиц от снега. В соответствии с прогнозом синоптиков сегодня, 15 декабря, в краевом центре ожидается небольшой снег.

Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют в случае начала снегопада воздержаться от поездок — в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог.