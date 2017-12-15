В Японии создали стекло, способное самостоятельно восстановиться, если его разбить

Основными материалами, которые использовали ученые в своей разработке, стали синтетические полимеры (полимочевины). В ходе эксперимента созданное из них небольшое твердое стекло разрезали на две половинки, а затем соединили при обычной комнатной температуре, без использования каких-либо других субстанций.

Для присоединения друг к другу двумя частям достаточно нескольких минут, однако, чтобы полностью восстановить структуру требуется от одного до шести часов. После этого стекло вновь становится прочным и способно выдерживать нагрузки.

Японские ученые отмечают, что такой эффект достигается за счет так называемого эффекта водородных связей, благодаря чему молекулы полимера даже при разделении стремятся вернуться в первоначальное состояние.

«Нам удалось доказать, что твердые материалы способны восстанавливаться при обычных температурах, даже если нарушить их структуру. Кроме того, эти свойства делают такие стекла более безвредными для экологии», — считает профессор Юсукэ Янагисава из Токийского университета.