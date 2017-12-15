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04:14 (мск), источник: ТАСС

В Японии создали стекло, способное самостоятельно восстановиться, если его разбить

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Группа японских специалистов из Токийского университета создала стекло, которое способно в течение короткого периода времени полностью восстановить свою структуру, если его разбить. Об этом сообщил 15 декабря телеканал NHK.

Основными материалами, которые использовали ученые в своей разработке, стали синтетические полимеры (полимочевины). В ходе эксперимента созданное из них небольшое твердое стекло разрезали на две половинки, а затем соединили при обычной комнатной температуре, без использования каких-либо других субстанций.

Для присоединения друг к другу двумя частям достаточно нескольких минут, однако, чтобы полностью восстановить структуру требуется от одного до шести часов. После этого стекло вновь становится прочным и способно выдерживать нагрузки.

Японские ученые отмечают, что такой эффект достигается за счет так называемого эффекта водородных связей, благодаря чему молекулы полимера даже при разделении стремятся вернуться в первоначальное состояние.

«Нам удалось доказать, что твердые материалы способны восстанавливаться при обычных температурах, даже если нарушить их структуру. Кроме того, эти свойства делают такие стекла более безвредными для экологии», — считает профессор Юсукэ Янагисава из Токийского университета.

В апреле 2017 года ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде создали стекло для смартфонов, которое обладает способностью к самовосстановлению. Для этого потребуется около суток. Материал также обладает высокой эластичностью и может растягиваться, становясь в 50 раз длиннее первоначального размера.

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