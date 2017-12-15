Дни еврейской культуры отметят в Хабаровском крае

В Хабаровске с 15 по 17 декабря 2017 года пройдут Дни еврейской культуры. Мероприятия направлены на сохранение еврейской культуры, традиций, а также воспитания чувства солидарности и дружбы народов Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

Сегодня в 16.30, в Дальневосточном институте управления РАНХиГС на ул. Муравьева-Амурского, 33 пройдет мастер-класс «Национальные объединения. Перезагрузка приоритетов», при поддержке экспертов министерства культуры и министерства внутренней политики и информации Хабаровского края. Участниками станут Дальневосточный ресурсный центр развития гражданского общества ДВИУ — филиал РАНХ и ГС совместно с Ассамблеей народов Хабаровского края, Ассоциация национальных культур Хабаровского края при КГАУК КНОТОК и руководители национальных объединений.