Дни еврейской культуры отметят в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.
В Хабаровске с 15 по 17 декабря 2017 года пройдут Дни еврейской культуры. Мероприятия направлены на сохранение еврейской культуры, традиций, а также воспитания чувства солидарности и дружбы народов Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.
Сегодня в 16.30, в Дальневосточном институте управления РАНХиГС на ул. Муравьева-Амурского, 33 пройдет мастер-класс «Национальные объединения. Перезагрузка приоритетов», при поддержке экспертов министерства культуры и министерства внутренней политики и информации Хабаровского края. Участниками станут Дальневосточный ресурсный центр развития гражданского общества ДВИУ — филиал РАНХ и ГС совместно с Ассамблеей народов Хабаровского края, Ассоциация национальных культур Хабаровского края при КГАУК КНОТОК и руководители национальных объединений.
Также, пройдет традиционный еврейский праздник Ханука. 17 декабря в 12.00 в Хабаровском краевом театре драмы состоится большой праздничный концерт «Праздник радости и света Ханука — 5778». На праздник приглашены члены еврейской общины Хабаровска, представители различных национальных объединений Хабаровского края. В фойе гостей встретят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и Еврейской автономной области русскими и еврейскими песнями и танцами. Мастера декоративно-прикладного творчества представят свои изделия. Также запланированы мастер-классы по приготовлению национальной выпечки.
Праздничные мероприятия организованы Хабаровской еврейской общиной «Мизрах», при поддержке правительства Хабаровского края, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, ХКОО «Ассоциация национальных культур Хабаровского края» совместно с ХКОО «Ассамблеей народов Хабаровского края».