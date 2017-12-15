15 тысяч елей заготовили в Новосибирской области к новогодним праздникам

Цена в лесхозах — от 300 рублей. На елочных базарах хвойные продают уже за 7 сотен и больше. На сегодняшний день в Новосибирской области официально заготовили 15 тысяч новогодних деревьев, планируют заготовить еще столько же. Отмечу, то — что продают на елочных базарах — лучшее из худшего. Результат санитарной вырубки.