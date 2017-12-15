Лучшие школьники получили стипендии мэра Иркутска
Учащихся приветствовал сам Дмитрий Бердников.
Учащихся приветствовал сам Дмитрий Бердников.
Более 300 лучших школьников Иркутска получили стипендии мэра города. Как пояснили в
«Я искренне рад, что в Иркутске есть такая замечательная традиция — поощрять наших школьников, которые добились особых успехов. Ребята, ваша активная жизненная позиция, целеустремленность, трудолюбие уже заслуживают большого уважения. Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите ставить высокие цели и добиваться их, найдете свое призвание и будете усердно работать на благо родного города», — сказал иркутский градоначальник Дмитрий Бердников.
В 2015 — 2016 учебном году иркутские школьники стали победителями и призерами 235 международных, более 400 всероссийских турниров, олимпиад, соревнований, конференций и конкурсов. За все годы стипендию мэра получили более 5,4 тыс. одаренных учеников столицы Приангарья.