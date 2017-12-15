Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили в пресс-релизе организаторы премии.
Источник:РИА "Новости"
Также в шорт-листе оказались фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Южной Африки и Швеции.
Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинантов на премию. Вручение наград состоится 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по московскому времени).
Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар»