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04:56 (мск), источник: РИА Новости

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили в пресс-релизе организаторы премии.

Источник: РИА "Новости"

Также в шорт-листе оказались фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Южной Африки и Швеции.

Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинантов на премию. Вручение наград состоится 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по московскому времени).

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар»
Во время загрузки произошла ошибка.
22 сентября© Ньюстюб
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