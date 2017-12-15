Найдена неожиданная польза горячего чая

Употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков, в свою очередь, никак не было связано с вероятностью развития глаукомы. После учета влияния диабета и курения на развитие заболевания авторы установили, что ежедневное употребление именно горячего чая оказалось связанным с меньшим риском появления глаукомы.

Читайте также Ученые рассказали о положительном влиянии кофе на здоровье человека

В ходе национального опроса, проведенного в 2017 году, 1 678 человек прошли полное обследование глаз, у 84 из них (пяти процентов) обнаружены симптомы глаукомы. Участникам опроса задавались вопросы о том, как часто и в каких количествах за последний год они употребляли напитки с кофеином и без.

В июне 2016 года Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих напитков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.