Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названа самая пьющая страна Европы
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Суперлуние-2017
05:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена неожиданная польза горячего чая

Американские ученые показали, что ежедневное употребление горячего чая связано со снижением на 74 процентов вероятности развития глаукомы по сравнению с использованием других безалкогольных напитков. Исследование опубликовано в British Journal of Ophthalmology.

Употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков, в свою очередь, никак не было связано с вероятностью развития глаукомы. После учета влияния диабета и курения на развитие заболевания авторы установили, что ежедневное употребление именно горячего чая оказалось связанным с меньшим риском появления глаукомы.

Читайте также
Ученые рассказали о положительном влиянии кофе на здоровье человека

В ходе национального опроса, проведенного в 2017 году, 1 678 человек прошли полное обследование глаз, у 84 из них (пяти процентов) обнаружены симптомы глаукомы. Участникам опроса задавались вопросы о том, как часто и в каких количествах за последний год они употребляли напитки с кофеином и без.

В июне 2016 года Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих напитков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.

Глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления, приводящего к повреждению зрительного нерва. Болезнь является одной из ведущих причин слепоты во всем мире. Глаукома обнаружена у 57,5 миллиона человек, ожидается, что к 2020 году это число вырастет до 65,5 миллиона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп: ИГ победили США, а не Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь