Две шпороносные черепахи разбили стекло и сбежали из вольера в Иркутской зоогалерее
Шрека и Фиону удалось задержать.
Шрека и Фиону удалось задержать.
Две шпороносные черепахи Шрек и Фиона разбили стекло и сбежали из своего вольера в зоогалерее Иркутска. В скором времени беглянок удалось задержать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу зоогалереи во «ВКонтакте».
«Ситуация хоть и из разряда
Отметим, что черепахи во время инцидента не пострадали.
Справка: Шпороносная черепаха — вид сухопутных черепах. Крупнейшая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире, после слоновой и гигантской.