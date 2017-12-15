Две шпороносные черепахи разбили стекло и сбежали из вольера в Иркутской зоогалерее

Две шпороносные черепахи Шрек и Фиона разбили стекло и сбежали из своего вольера в зоогалерее Иркутска. В скором времени беглянок удалось задержать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу зоогалереи во «ВКонтакте».

«Ситуация хоть и из разряда форс-мажорных, но выглядит как в анекдоте, в котором черепахи как ломанулись, так ломанулись… Маленькое ЧП устроили наши шпороносные гиганты — вышибли стекло толщиной шесть мм и убежали из вольера. Чтобы не дать Шреку и Фионе за время устранения последствий разгромить еще что-нибудь, пришлось использовать грубую мужскую силу, вернее вес, иначе этих тяжеленных бронтозавров не остановить и не удержать», — рассказала куратор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Отметим, что черепахи во время инцидента не пострадали.

Справка: Шпороносная черепаха — вид сухопутных черепах. Крупнейшая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире, после слоновой и гигантской.