Главная ёлка в Красноярске откроется на о. Татышев красочным салютом

В этом году главная городская ёлка в Красноярске откроется на острове Татышев 26 декабря, сообщают в дирекции острова.

Пока время начала мероприятий не назначено, а вот салют в честь открытия прогремит ориентировочно в 18:40 и продлится 5,5 минут. В этом году ледовый городок посвящен спорту, в том числе чемпионату по футболу. Планируется, что будет 15 разных горок высотой от 0,5 до трёх метров. Уже сейчас на острове работает городской каток с прокатом инвентаря.

Напомним, впервые главную городскую ёлку перенесли с Театральной площади на Татышев в прошлом году. Она является одной из самых больших ёлок в стране — 50,5 метров. На Театральной площади между тем ёлку тоже устанавливают, но уже меньших размеров, зато в этом году там впервые зальют каток и соорудят самую длинную горку, которая соединит верхних и нижний ярусы площади. Там ёлка откроется самой первой в городе — 20 декабря.