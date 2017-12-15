Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
«Камеры ужаса» и «вип-номера» найдены в Матросской тишине
Путин предложил освободить пенсионеров от налогов за шесть соток
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Суперлуние-2017
05:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Главная ёлка в Красноярске откроется на о. Татышев красочным салютом

Кроме ледовых фигур для горожан выстроили 15 горок от 0,5 до 3-х метров.

В этом году главная городская ёлка в Красноярске откроется на острове Татышев 26 декабря, сообщают в дирекции острова.

Пока время начала мероприятий не назначено, а вот салют в честь открытия прогремит ориентировочно в 18:40 и продлится 5,5 минут. В этом году ледовый городок посвящен спорту, в том числе чемпионату по футболу. Планируется, что будет 15 разных горок высотой от 0,5 до трёх метров. Уже сейчас на острове работает городской каток с прокатом инвентаря.

Напомним, впервые главную городскую ёлку перенесли с Театральной площади на Татышев в прошлом году. Она является одной из самых больших ёлок в стране — 50,5 метров. На Театральной площади между тем ёлку тоже устанавливают, но уже меньших размеров, зато в этом году там впервые зальют каток и соорудят самую длинную горку, которая соединит верхних и нижний ярусы площади. Там ёлка откроется самой первой в городе — 20 декабря.

Демонтируют елки на городских новогодних площадках до 28 февраля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Средневековье во дворе. Как живут люди без канализации, воды и дорог
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь