В Красноярске начались рейды по проверке пиротехники

Сотрудники МЧС один за другим посещают специализированные пиротехнические магазины, в Красноярске их несколько сотен. Но самая напряжённая работа у инспекторов начнётся за несколько дней до Нового года, когда город наполнят стихийные рынки — именно там чаще всего продают контрафактные салюты. Поэтому при покупке взрывной продукции стоит проверить сертификат у продавца, а также тщательно изучить упаковку.



«Перед тем как купить, возьмите его в руки, осмотрите целостность. Если упаковка деформирована, есть какие-то трещины, надрывы, такую пиротехнику покупать нельзя. Второе, на что обращаем внимание — срок годности. Если он просрочен, его покупать нельзя, да и продавать противозаконно. Есть такой знак — ЕАС. Если его на упаковке нет, значит, у нас такая продукция сертификацию не проходила», — пояснил государственный инспектор Красноярска по пожарному надзору Виктор Калюжин.



Но причиной травм чаще всего становится не сама пиротехника, а банальное несоблюдение инструкции и правил безопасности. Напомним, запускать фейерверки можно только на открытом воздухе и на просторной площадке. Направлять в людей или наклоняться над пиротехнической установкой ни в коем случае нельзя. Ракеты можно направлять только ровно вверх. Многозарядные батареи нужно крепко установить на земле, а по бокам укрепить снегом или камнями. Если запуск не произошёл, то лишь спустя 30 минут салют можно аккуратно поднять и погрузить на несколько часов в воду.



Родителям стоит помнить, что доверять пиротехнику детям строго запрещено. Разрешить взорвать можно только хлопушку, и то если ребёнку исполнилось 16 лет. И как показывает практика, чтобы Новый год был действительно счастливым, инструкцию по применению пиротехники нужно соблюдать.



Владислав ТАМОШАУСКАС

