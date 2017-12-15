В одной из колоний Прикамья долг по зарплате превысил три миллиона

Проверка, которая прошла в исправительном учреждении, выявила нарушение трудового законодательства, пояснили в прокуратуре Пермского края. Перед 55 аттестованными сотрудниками и вольнонаемными работниками образовался долг по заработной плате за сентябрь и октябрь 2017 года на сумму около 3,1 миллиона рублей.