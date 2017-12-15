В одной из колоний Прикамья долг по зарплате превысил три миллиона
Заработанные деньги сотрудникам выплатили после вмешательства прокуратуры.
Заработанные деньги сотрудникам выплатили после вмешательства прокуратуры.
Более трёх миллионов рублей задолжало руководство соликамской колонии своим сотрудникам. Деньги работники получили после вмешательства прокуратуры.
Проверка, которая прошла в исправительном учреждении, выявила нарушение трудового законодательства, пояснили в прокуратуре Пермского края. Перед 55 аттестованными сотрудниками и вольнонаемными работниками образовался долг по заработной плате за сентябрь и октябрь 2017 года на сумму около 3,1 миллиона рублей.
Прокуратура внесла представление начальнику режимного учреждения по факту нарушения трудовых прав сотрудников, в котором ведомство потребовало вернуть долг. После вмешательства прокуратуры, сотрудники заработанные деньги получили.