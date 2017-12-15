«Все расплакались»: актриса из «Игры престолов» рассказала о финале сериала

Звезда телесериала также отметила, что весь актерский состав всегда гадал, умрут ли их персонажи в новом сезоне. Теперь, по ее словам, все стало на свои места.

«Умру ли я в этом сезоне? То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит как еще одна теория», — рассказала актриса.