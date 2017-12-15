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05:42 (мск), источник: РИА Новости

«Все расплакались»: актриса из «Игры престолов» рассказала о финале сериала

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» Софи Тернер в интервью The Hollywood Reporter рассказала, как актерский состав отреагировал на финал последнего сезона.

Источник: AP 2017

Актриса призналась, что было достаточно горько и трогательно прогонять сценарий. Тернер рассказала, что на фразе «Конец “Игры Престолов”» практически все актеры расплакались.

Звезда телесериала также отметила, что весь актерский состав всегда гадал, умрут ли их персонажи в новом сезоне. Теперь, по ее словам, все стало на свои места.

«Умру ли я в этом сезоне? То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит как еще одна теория», — рассказала актриса.

Ранее Тернер сообщила, что выход нового сезона намечен на 2019 год.

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