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05:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В выходные в Красноярске потеплеет до -4°C

Теплая погода продержится в городе до конца следующей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 47% 763 мм рт. ст. 6 м/с

На предстоящих выходных в Красноярск придет небольшое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 15 декабря, синоптики прогнозируют до −5…−8°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер сильный с порывами до 6 м/с.

«15 декабря на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В субботу, 16 декабря, в городе будет еще теплее. Столбики термометров опустятся до −4…−6°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Синоптики прогнозируют ветреную погоду (до 7 м/с).

В воскресенье, 17 декабря, погода существенно не изменится. Утром температура воздуха будет держаться на отметке -8°C, днем похолодает до -10°C. Ветер стихнет до 3 м/с.

Отметим, что умеренно теплая зимняя погода будет держаться в Красноярске до конца следующей недели.

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