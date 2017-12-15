В выходные в Красноярске потеплеет до -4°C
Теплая погода продержится в городе до конца следующей недели.
Теплая погода продержится в городе до конца следующей недели.
На предстоящих выходных в Красноярск придет небольшое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 15 декабря, синоптики прогнозируют до −5…−8°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер сильный с порывами до 6 м/с.
«15 декабря на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
В воскресенье, 17 декабря, погода существенно не изменится. Утром температура воздуха будет держаться на отметке -8°C, днем похолодает до -10°C. Ветер стихнет до 3 м/с.
Отметим, что умеренно теплая зимняя погода будет держаться в Красноярске до конца следующей недели.