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05:40 (мск), источник: Вести - Красноярск

На левобережной набережной Красноярска откроют каток

Ледовая площадка появится в районе Центрального парка. Украшать каток будет яркая иллюминация, купольный шатёр, надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё одной особенностью станет необычный шар с эффектом падающего снега, в который можно зайти и сделать фото.

Здесь же начнёт работу пункт проката коньков, пара обойдётся в 80 рублей за час. Вход на каток платный — 50 рублей, детям до 14 лет — 40 рублей. Торжественное открытие запланировано на воскресенье, 17 декабря в 16 часов.



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