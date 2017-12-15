На левобережной набережной Красноярска откроют каток

Ещё одной особенностью станет необычный шар с эффектом падающего снега, в который можно зайти и сделать фото.



Здесь же начнёт работу пункт проката коньков, пара обойдётся в 80 рублей за час. Вход на каток платный — 50 рублей, детям до 14 лет — 40 рублей. Торжественное открытие запланировано на воскресенье, 17 декабря в 16 часов.







