Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
«Камеры ужаса» и «вип-номера» найдены в Матросской тишине
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Суперлуние-2017
05:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Талисманов чемпионата по бенди покажут на набережной Хабаровска

Сделать фото с символами международного турнира желающие смогут в воскресенье.

Талисманы чемпионата мира по хоккею с мячом, который стартует в Хабаровске 29 января 2018 года, покажут жителям и гостям краевой столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», презентация состоится в воскресенье, 17 декабря, на набережной стадиона им. Ленина.

Гостям организаторы обещают конкурсы и подарки от дирекции чемпионата мира. Все желающие также смогут сфотографироваться с ростовыми куклами — маскотами международного спортивного турнира.

Развлекательная программа начнется на народном катке в 13:00.

Напомним, имена талисманам чемпионата еще не выбрали. Голосование проводится на сайте турнира. Пока, вероятнее всего, тигра и медведя назовут Беном и Диком, но есть и другие интересные варианты. Например, в списке популярных вариантов у пользователей — Амут и Амур, Ероха и Тимоха, Пян и Се.

Кстати, в качестве талисманов медведь и тигр были выбраны не случайно. Эти звери — символы дальневосточной тайги, которые также изображены на гербах региона и города. Ростовые куклы будут пушистыми и мягкими, встретить их можно будет везде: на баннерах, плакат, в качестве сувениров и на самой арене во время матчей.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», чемпионат по бенди начнется с 29 января. В соревновании примут участие сильнейшие команды мира. Билеты на игры, кроме финальной, можно купить от 100 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Талисманов чемпионата по бенди покажут на набережной Хабаровска
В Хабаровске осудили ореховых рэкетиров
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь