Талисманов чемпионата по бенди покажут на набережной Хабаровска

Талисманы чемпионата мира по хоккею с мячом, который стартует в Хабаровске 29 января 2018 года, покажут жителям и гостям краевой столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», презентация состоится в воскресенье, 17 декабря, на набережной стадиона им. Ленина.

Гостям организаторы обещают конкурсы и подарки от дирекции чемпионата мира. Все желающие также смогут сфотографироваться с ростовыми куклами — маскотами международного спортивного турнира.

Развлекательная программа начнется на народном катке в 13:00.

Напомним, имена талисманам чемпионата еще не выбрали. Голосование проводится на сайте турнира. Пока, вероятнее всего, тигра и медведя назовут Беном и Диком, но есть и другие интересные варианты. Например, в списке популярных вариантов у пользователей — Амут и Амур, Ероха и Тимоха, Пян и Се.

Кстати, в качестве талисманов медведь и тигр были выбраны не случайно. Эти звери — символы дальневосточной тайги, которые также изображены на гербах региона и города. Ростовые куклы будут пушистыми и мягкими, встретить их можно будет везде: на баннерах, плакат, в качестве сувениров и на самой арене во время матчей.