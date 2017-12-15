Талисманов чемпионата по бенди покажут на набережной Хабаровска
Сделать фото с символами международного турнира желающие смогут в воскресенье.
Сделать фото с символами международного турнира желающие смогут в воскресенье.
Талисманы чемпионата мира по хоккею с мячом, который стартует в Хабаровске 29 января 2018 года, покажут жителям и гостям краевой столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», презентация состоится в воскресенье, 17 декабря, на набережной стадиона им. Ленина.
Гостям организаторы обещают конкурсы и подарки от дирекции чемпионата мира. Все желающие также смогут сфотографироваться с ростовыми куклами — маскотами международного спортивного турнира.
Развлекательная программа начнется на народном катке в 13:00.
Кстати, в качестве талисманов медведь и тигр были выбраны не случайно. Эти звери — символы дальневосточной тайги, которые также изображены на гербах региона и города. Ростовые куклы будут пушистыми и мягкими, встретить их можно будет везде: на баннерах, плакат, в качестве сувениров и на самой арене во время матчей.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», чемпионат по бенди начнется с 29 января. В соревновании примут участие сильнейшие команды мира. Билеты на игры, кроме финальной, можно купить от 100 рублей.