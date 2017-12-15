Администрация Владивостока предупреждает местных жителей об опасности
Выход на лед в настоящее время опасен.
Выход на лед в настоящее время опасен.
Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС сообщают о продолжающемся ледоставе на прибрежных морских акваториях, а также в городских водоемах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В этой связи любителей подледной рыбалки, а также всех жителей и гостей города предупреждают о соблюдении дополнительных мер безопасности. Выход на лед в настоящее время опасен особенно в ходе усилившегося в последние дни ветра, в связи с чем происходят подвижки еще непрочно установившихся ледовых полей. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова.
Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует жителям и гостям города при выходе на лед соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Любителям зимней рыбалки напоминают также, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.
В этой связи родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Помните, что безопасность вас и ваших детей в первую очередь зависит от вас самих. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!