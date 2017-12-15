Администрация Владивостока предупреждает местных жителей об опасности ...

Источник: VLADNEWS

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС сообщают о продолжающемся ледоставе на прибрежных морских акваториях, а также в городских водоемах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации.

В этой связи любителей подледной рыбалки, а также всех жителей и гостей города предупреждают о соблюдении дополнительных мер безопасности. Выход на лед в настоящее время опасен особенно в ходе усилившегося в последние дни ветра, в связи с чем происходят подвижки еще непрочно установившихся ледовых полей. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова.

Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами. Опасность представляют собой также полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует жителям и гостям города при выходе на лед соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Любителям зимней рыбалки напоминают также, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.