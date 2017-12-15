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05:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Грипп в Приморье затаился, но в любой момент готов к «удару»

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с гриппом в Приморье, сообщили Deita. ru в учреждении.

Источник: ДЕЙТА

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на декабрь текущего года расценивалась как благополучная, заболеваемость регистрировалась ниже порогового значения на 16,18%, и 41,28% соответственно.

Охват населения профилактическими прививками составил — 45,8%. В предыдущий сезон привито — 633358 человек, охват составлял — 34,8%. Частичное приостановление образовательного процесса произошло в 116 группах 105 дошкольных образовательных учреждений, 17 классов в 11 школах.

Михаил Грач.

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