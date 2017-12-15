Грипп в Приморье затаился, но в любой момент готов к «удару»
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с гриппом в Приморье, сообщили Deita. ru в учреждении.
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с гриппом в Приморье, сообщили Deita. ru в учреждении.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на декабрь текущего года расценивалась как благополучная, заболеваемость регистрировалась ниже порогового значения на 16,18%, и 41,28% соответственно.
Охват населения профилактическими прививками составил — 45,8%. В предыдущий сезон привито — 633358 человек, охват составлял — 34,8%. Частичное приостановление образовательного процесса произошло в 116 группах 105 дошкольных образовательных учреждений, 17 классов в 11 школах.
Михаил Грач.