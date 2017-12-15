Столичную елку в Уфе посетят более 800 детей-сирот

На елке для детей будут организованы игры, конкурсы и хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. На сцене будет проходить яркий праздничный концерт. В конце ребятам будут вручены новогодние подарки.

Также, детей с новым годом поздравит замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

К слову, главную, самую высокую новогоднюю елку в городе установили еще на прошлой неделе.