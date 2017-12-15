Проверка на трезвость: В Башкирии сотрудники ГИБДД будут ловить пьющих за рулем

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии, в пятницу 15 декабря и в субботу, 16 дакабря, сотрудники ведомства проведут профилактические рейды на дорогах республики. В рамках профилактики будут массово останавливать автомобилистов для проверки на трезвость. К операции подключат дополнительные наряды сотрудников Госавтоинспекции.

В каких именно районах Башкирии будут останавливать все автомобили, и проверять водителей на алкотестере, в республиканском ГИБДД не уточняют. Основное внимание будет обращаться на профилактику грубых нарушений ПДД, выявление и задержание водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права, пояснили в пресс-службе ведомства.