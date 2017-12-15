Проверка на трезвость: В Башкирии сотрудники ГИБДД будут ловить пьющих за рулем
Рейд пройдет по всем районам республики.
Рейд пройдет по всем районам республики.
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В каких именно районах Башкирии будут останавливать все автомобили, и проверять водителей на алкотестере, в республиканском ГИБДД не уточняют. Основное внимание будет обращаться на профилактику грубых нарушений ПДД, выявление и задержание водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права, пояснили в