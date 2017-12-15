Приморцев приглашают на краевой форум «Городская среда»
Участники обсудят благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в крае.
Участники обсудят благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в крае.
Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.
Итоговый краевой форум «Городская среда» пройдет 20 декабря с 10.00 до 15.00 во Владивостоке, в
Организаторами форума выступают Приморское отделение партии «Единая Россия» и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Среди экспертов форума директор
На открытых площадках форума его участники смогут посмотреть демонстрацию студенческих работ «Малые проекты в городской среде», выставку детских рисунков «Дворик мечты», фотовыставку «Городская среда-2017. Итоги», а также проголосовать за те общественные пространства Владивостока, которые должны быть отремонтированы в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
«Особенностью этого года является запуск партийного проекта “Городская среда”, который получил статус федеральной программы. На ее реализацию в Приморском крае в 2017 году было направлено порядка 500 млн рублей из бюджетов федерального и регионального уровней. В программе приняло участие 58 муниципальных образований края. Поэтому, с одной стороны, целью форума “Городская среда” является подведение и анализ итогов проделанной в текущем году работы. С другой стороны, хотелось бы, чтобы форум стал площадкой для объединения представителей самых разных социальных и профессиональных групп, заинтересованных в создании современной и комфортной городской среды. Широкая дискуссия по ключевым вопросам этой темы между представителями административного корпуса, различных образовательных организаций, экспертных и общественных объединений позволит определить те направления, по которым должна выстраиваться работа в рамках партийного проекта в ближайшие годы. Кроме того, мы надеемся, что форум окажется стимулом для более активного участия в программе самих граждан. Ведь опыт текущего года показывает: там, где собственники вовлечены в её реализацию активнее, там и результаты выше», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, координатор партийного проекта «Городская среда» в Приморском крае Сергей Кузьменко.