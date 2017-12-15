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08:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцев приглашают на краевой форум «Городская среда»

Участники обсудят благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в крае.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Итоговый краевой форум «Городская среда» пройдет 20 декабря с 10.00 до 15.00 во Владивостоке, в театрально-концертном комплексе «Андеграунд». В рамках форума пройдут семинары, лекции и стратегические сессии по вопросам благоустройства общественных пространств и придомовых территорий в Приморском крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии «Единая Россия».

Организаторами форума выступают Приморское отделение партии «Единая Россия» и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

В программе мероприятия запланированы выступления по темам «Итоги реализации государственной программы “Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края” в 2017 году и перспективы её реализации на 2018−2022 годы», «Роль общественного контроля за качеством услуг ЖКХ», «Универсальный дизайн городских рекреационных пространств», «Роль ТОС в создании комфортной среды проживания приморцев», «Функциональный арт-объект в экстерьере общественного пространства», «Урбанистические инструменты при формировании комфортной городской среды», «Города будущего» и т. д. А во время торжественной части состоится награждение победителей конкурса детского рисунка «Дворик мечты».

Среди экспертов форума директор информационно-методического центра «Тихоокеанский проект» Александр Смышляев, председатель общественной организации «Центр правовой защиты и улучшения качества жизни» Кирилл Батанов, учредитель проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл» Феликс Машков, директор некоммерческого партнерства «Домовой контроль» Роман Ершов, начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока Григорий Пейхвассер, доцент кафедры дизайна и технологий Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, член Союза дизайнеров России Татьяна Вознесенская и многие другие.

На открытых площадках форума его участники смогут посмотреть демонстрацию студенческих работ «Малые проекты в городской среде», выставку детских рисунков «Дворик мечты», фотовыставку «Городская среда-2017. Итоги», а также проголосовать за те общественные пространства Владивостока, которые должны быть отремонтированы в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

«Особенностью этого года является запуск партийного проекта “Городская среда”, который получил статус федеральной программы. На ее реализацию в Приморском крае в 2017 году было направлено порядка 500 млн рублей из бюджетов федерального и регионального уровней. В программе приняло участие 58 муниципальных образований края. Поэтому, с одной стороны, целью форума “Городская среда” является подведение и анализ итогов проделанной в текущем году работы. С другой стороны, хотелось бы, чтобы форум стал площадкой для объединения представителей самых разных социальных и профессиональных групп, заинтересованных в создании современной и комфортной городской среды. Широкая дискуссия по ключевым вопросам этой темы между представителями административного корпуса, различных образовательных организаций, экспертных и общественных объединений позволит определить те направления, по которым должна выстраиваться работа в рамках партийного проекта в ближайшие годы. Кроме того, мы надеемся, что форум окажется стимулом для более активного участия в программе самих граждан. Ведь опыт текущего года показывает: там, где собственники вовлечены в её реализацию активнее, там и результаты выше», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, координатор партийного проекта «Городская среда» в Приморском крае Сергей Кузьменко.

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