В Башкирии директор фирмы задолжал работникам 11 миллионов рублей

Сыщики выяснили, что 58-летний мужчина с февраля 2016 по январь 2017 года не выплачивал своим 145 рабочим заработную плату в размере 11 миллионов рублей. Мужчина прекрасно понимал сложность ситуации, вот только расплачиваться с сотрудниками не собирался. Вместо этого он расплатился с долгами по кредитам с поставщиками. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобные преступления.