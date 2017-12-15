В Башкирии директор фирмы задолжал работникам 11 миллионов рублей
Делом заинтересовались следователи.
Делом заинтересовались следователи.
В Башкирии директор фирмы из Нефтекамска задолжал своим сотрудникам почти 11 миллионов рублей.
Сыщики выяснили, что 58-летний мужчина с февраля 2016 по январь 2017 года не выплачивал своим 145 рабочим заработную плату в размере 11 миллионов рублей. Мужчина прекрасно понимал сложность ситуации, вот только расплачиваться с сотрудниками не собирался. Вместо этого он расплатился с долгами по кредитам с поставщиками. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобные преступления.
— По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства, — поведали в Следкоме Башкирии.