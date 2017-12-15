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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии директор фирмы задолжал работникам 11 миллионов рублей

Делом заинтересовались следователи.

В Башкирии директор фирмы из Нефтекамска задолжал своим сотрудникам почти 11 миллионов рублей.

Сыщики выяснили, что 58-летний мужчина с февраля 2016 по январь 2017 года не выплачивал своим 145 рабочим заработную плату в размере 11 миллионов рублей. Мужчина прекрасно понимал сложность ситуации, вот только расплачиваться с сотрудниками не собирался. Вместо этого он расплатился с долгами по кредитам с поставщиками. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобные преступления.

— По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства, — поведали в Следкоме Башкирии.

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