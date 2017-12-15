Управление спорта: В Хабаровске заливают только треть хоккейных коробок
По словам представителя мэрии, семидесяти с лишним площадок горожанам вполне хватает.
По словам представителя мэрии, семидесяти с лишним площадок горожанам вполне хватает.
В хабаровских дворах заканчивают готовить ледовые коробки. С 18 декабря специалисты начнут проверять площадки на безопасность: на льду не должно быть бугров и трещин. О подготовке к зимнему спортивному сезону в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник управления физической культуры администрации Хабаровска Александр Леонов.
«Всего в Хабаровске 207 [ледовых коробок], из них заливаем
По словам начальника управления, бесплатные занятия с
«Обычно на коробках есть расписание занятий, и жильцы знают, в какое время там находится инструктор», — отметил представитель администрации.
Он также напомнил, что в городе уже залили три муниципальных катка — на стадионах «Нефтяник», «Заря» и «Юность».