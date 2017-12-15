Управление спорта: В Хабаровске заливают только треть хоккейных коробок

В хабаровских дворах заканчивают готовить ледовые коробки. С 18 декабря специалисты начнут проверять площадки на безопасность: на льду не должно быть бугров и трещин. О подготовке к зимнему спортивному сезону в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник управления физической культуры администрации Хабаровска Александр Леонов.

«Всего в Хабаровске 207 [ледовых коробок], из них заливаем где-то 35%. Так, сейчас уже готовы 73 ледовые коробки, планируется еще три-четыре по районам. Заливаем столько с учетом анализа потребности районов, которые подают нам заявки, и загрузки площадок. [Такое количество] всех устраивает» , — сказал Александр Леонов.

По словам начальника управления, бесплатные занятия с хоккеистами-любителями этой зимой будут проводить 16 инструкторов-методистов из организации «Хабаровск спортивный».

«Обычно на коробках есть расписание занятий, и жильцы знают, в какое время там находится инструктор», — отметил представитель администрации.