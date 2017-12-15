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07:46 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье восстановили пострадавший от тайфуна детский сад

В себе Барабаш Хасанского района после ремонта открылся детский сад «Буратино». Ежедневно сад принимает 80 детей из сёл Барабаш, Филипповка и Приморское. Пока родители работают, в шести группах занимаются дети от двух лет, сообщили Deita. ru в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Напомним, здание детсада сильно пострадало во время ливневых дождей в августе этого года. Средства для проведения ремонта были экстренно выделены из краевого бюджета.

Ход ремонтных работ проинспектировал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Ремонт завершён раньше срока: по контракту дата окончания работ — 20 декабря.

«В сжатый срок строители провели усиление фундамента, восстановили стену в прачечной, отремонтировали ряд помещений на первом этаже, вставили новые стеклопакеты. Территория благоустроена, на клумбы и газоны завезён грунт, чтобы весной начать работы по озеленению», — сообщили в департаменте градостроительства Приморского края.

Открытие детского сада стало большим праздником и для детей, и для родителей.

«Малыши выпускали в небо голубей, подарки воспитанникам сделали представители администрации района и сельского поселения. Дети показали родителям и гостям праздничный концерт. В детском саду тепло и комфортно. Сейчас воспитанники готовятся к новогодним праздникам», — рассказала директор детского сада Ирина Буглак. Мероприятия проводятся в рамках госпрограмы «Развитие образования в Приморском крае».

Михаил Грач.

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