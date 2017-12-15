Погода в Новосибирске на 16 и 17 декабря: сибирские морозы до минус 30

В пятницу, 15 декабря, днем минус 14−18 градусов, местами до минус 20 °C. Ночью — минус 17−22°С, местами до — 30 °C. Юго-западный ветер с переходом на западный и с порывами до 14 м/с. Местами небольшой снег, поземок, изморозь, туман.

В выходные дни и в начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается. Будет преимущественно без осадков и с западным умеренным ветром. По ночам также морозно, а днем вполне комфортная для декабря температура.

Основной фон дневных температур по области составит минус 15−18 градусов, в Новосибирске в среднем -15 градусов.

Ночью столбик термометра будет понижаться по области до минус 22 градусов, по северу и при прояснениях до минус 30 °C.