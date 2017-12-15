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09:09 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на 16 и 17 декабря: сибирские морозы до минус 30

В ближайшие дни в Новосибирске и районах области сохранится влияние антициклона. Самые низкие отметки до минус 30 градусов прогнозируются в низинах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 763 мм рт. ст. 3 м/с

В пятницу, 15 декабря, днем минус 14−18 градусов, местами до минус 20 °C. Ночью — минус 17−22°С, местами до — 30 °C. Юго-западный ветер с переходом на западный и с порывами до 14 м/с. Местами небольшой снег, поземок, изморозь, туман.

В выходные дни и в начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается. Будет преимущественно без осадков и с западным умеренным ветром. По ночам также морозно, а днем вполне комфортная для декабря температура.

Основной фон дневных температур по области составит минус 15−18 градусов, в Новосибирске в среднем -15 градусов.

Ночью столбик термометра будет понижаться по области до минус 22 градусов, по северу и при прояснениях до минус 30 °C. 

«На фоне нарастающего влияния сибирского антициклона, а также северных вторжений достаточно заметными будут процессы распространения атлантических масс воздуха, — говорит пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — В связи с этим, средняя температура в Новосибирской области ожидается минус 9−14 градусов, что все равно выше нормы на 1−3 градуса. По югу региона — около нормы. Температура будет колебаться ночью от минус 14 до минус 21, местами минус 28 градусов; днем от минус 13 до минус 18 градусов. Слабый снег возможен в конце второй декады декабря».

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