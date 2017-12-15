Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза
15 декабря в Казани будет облачно с прояснениями. Днем временами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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15 декабря в Казани будет облачно с прояснениями. Днем временами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер южный сильный, порывами до 15−20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 5−7 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами сильная.