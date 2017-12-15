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09:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза

15 декабря в Казани будет облачно с прояснениями. Днем временами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Prokazan.ru

Ветер южный сильный, порывами до 15−20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 5−7 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами сильная.

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