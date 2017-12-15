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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети собрали идеально круглых животных

В сети обратили внимание на Twitter-аккаунт Round animals, специализирующийся на публикации фотографий и видео с участием идеально круглых животных.

Подписчиков привлекло вирусное видео, на котором собака с шарообразной головой прыгает вокруг миски, наполненной жидким азотом. «Это пес настолько пушистый, что кажется, будто он персонаж мультфильма», — восхитились они.

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Ролики с участием круглой собаки — одни из самых популярных в аккаунте. Они регулярно собирают более 14 тысяч лайков и 14 тысяч репостов и уже увеличили аудиторию профиля до 20,5 тысячи человек. «Это самый милый аккаунт во всем интернете», — признались подписчики Round animals.

Помимо ролика с шарообразным псом администрация профиля публикует видео и фото с кошками, кроликами, мышами и хомяками геометрически правильной формы.

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