В сети собрали идеально круглых животных

Подписчиков привлекло вирусное видео, на котором собака с шарообразной головой прыгает вокруг миски, наполненной жидким азотом. «Это пес настолько пушистый, что кажется, будто он персонаж мультфильма», — восхитились они.

Ролики с участием круглой собаки — одни из самых популярных в аккаунте. Они регулярно собирают более 14 тысяч лайков и 14 тысяч репостов и уже увеличили аудиторию профиля до 20,5 тысячи человек. «Это самый милый аккаунт во всем интернете», — признались подписчики Round animals.