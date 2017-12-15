В Красноярском крае из-за метели перекрыли трассу «Дудинка-Алыкель»
Проезд запрещён легковым автомобилям.
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Проезд запрещён легковым автомобилям.
В Красноярском крае
В ГУ МЧС по краю отмечают, что ограничение движения введено для легковых автомобилей. Кроме этого, закрыта автодорога местного значения «Норильск — Кайеркан — Алыкель», протяжённостью 85 км.
В данный момент дорогу расчищают 8 бригад, 10 единиц техники. Также привлечено 2 подвижных и 6 стационарных пункта обогрева, 2 поста ГИБДД.