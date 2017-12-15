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07:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае из-за метели перекрыли трассу «Дудинка-Алыкель»

Проезд запрещён легковым автомобилям.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли федеральную трассу А-382 «Дудинка-Алыкель».

В ГУ МЧС по краю отмечают, что ограничение движения введено для легковых автомобилей. Кроме этого, закрыта автодорога местного значения «Норильск — Кайеркан — Алыкель», протяжённостью 85 км.

В данный момент дорогу расчищают 8 бригад, 10 единиц техники. Также привлечено 2 подвижных и 6 стационарных пункта обогрева, 2 поста ГИБДД.

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