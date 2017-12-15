Приморцы могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru
Это позволит жителям края экономить не только время, но и деньги.
Это позволит жителям края экономить не только время, но и деньги.
Охота — самое древнее,
Подать заявление на получение охотничьего билета (https://www.gosuslugi.ru/137448/2/info) можно прямо на портале gosuslugi.ru. В этом случае документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали. Электронное заявление удобно и для жителей отдалённых районов Приморья, когда личное присутствие затруднительно.
Подать заявление через портал gosuslugi.ru можно в любое удобное время — сервис работает круглосуточно, без обедов и выходных. Чтобы полноценно пользоваться порталом, необходимо зарегистрироваться — этот процесс занимает всего несколько минут и позволяет получать сотни услуг в электронном формате, не выходя из дома.
К слову, приморцы активно пользуются порталом gosuslugi.ru для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, подачи заявлений в ЗАГС, согласования переустройства и перепланировки в жилых помещениях и получения множества других услуг.