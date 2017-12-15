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07:36 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru

Это позволит жителям края экономить не только время, но и деньги.

Источник: Восток Медиа

Охота — самое древнее, по-настоящему мужское занятие. Сегодня это отдых и спорт, дружеская компания и одиночная засада, способ расслабиться или наоборот сконцентрироваться. Раньше для подобного времяпровождения приходилось оформлять и регулярно переоформлять охотничий билет. Сегодня получить заветные «корочки» с неограниченным сроком действия помогает портал gosuslugi.ru, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о получении охотничьего билета на портале gosuslugi.ru, как и для любой другой услуги, упорядочена в пошаговую инструкцию. С её помощью можно сэкономить не только время, но и деньги — охотничий билет выдаётся бесплатно, однако некоторые организации «помогают» получить билет за деньги.

Подать заявление на получение охотничьего билета (https://www.gosuslugi.ru/137448/2/info) можно прямо на портале gosuslugi.ru. В этом случае документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали. Электронное заявление удобно и для жителей отдалённых районов Приморья, когда личное присутствие затруднительно.

Подать заявление через портал gosuslugi.ru можно в любое удобное время — сервис работает круглосуточно, без обедов и выходных. Чтобы полноценно пользоваться порталом, необходимо зарегистрироваться — этот процесс занимает всего несколько минут и позволяет получать сотни услуг в электронном формате, не выходя из дома.

К слову, приморцы активно пользуются порталом gosuslugi.ru для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, подачи заявлений в ЗАГС, согласования переустройства и перепланировки в жилых помещениях и получения множества других услуг.

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