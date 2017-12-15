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09:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уралец снял на видео метеорный поток Геминиды

Самая большая активность проходила с 12—14 декабря.

Житель Свердловской области Илья Янковский снял на видео максимальную активность метеорного потока Геминиды, который был заметен в небе над Средним Уралом с 12 по 14 декабря, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Зрелищное видео Илья Янковский выложил в открытый доступ. Съемки проходили в Ирбитскои районе Свердловской области. «Удалось запечатлеть метеорный поток в период его максимальной активности — с 12 по 14 декабря. Также на видео попали метеоры, отснятые и в другие дни активности потока», — рассказал любитель-астроном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», ирбитчанин Илья Янковский уже не в первый раз снимает активность в небе над Свердловской областью. Ранее он выкладывал в сеть записи полярного сияния и активность других метеорных потоков.

Метеорный поток Геминиды — ежегодное явление, которое наблюдается с 7 по 17 декабря, а активность метеорного потока заметна 13—14 декабря. Предполагается, что метеорный поток вызван возможным астероидом, подходящим близко к Солнцу. Проходя мимо Солнца, он сбрасывает осколки во время орбитального прохода.

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