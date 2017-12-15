Уралец снял на видео метеорный поток Геминиды

Житель Свердловской области Илья Янковский снял на видео максимальную активность метеорного потока Геминиды, который был заметен в небе над Средним Уралом с 12 по 14 декабря, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Зрелищное видео Илья Янковский выложил в открытый доступ. Съемки проходили в Ирбитскои районе Свердловской области. «Удалось запечатлеть метеорный поток в период его максимальной активности — с 12 по 14 декабря. Также на видео попали метеоры, отснятые и в другие дни активности потока», — рассказал любитель-астроном.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w4wYuhGV4wM?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», ирбитчанин Илья Янковский уже не в первый раз снимает активность в небе над Свердловской областью. Ранее он выкладывал в сеть записи полярного сияния и активность других метеорных потоков.