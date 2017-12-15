Двое красноярцев выбрасывали мебель из окна общежития (видео)

Красноярец снял на видео, как из окна дома в Железнодорожном районе выкидывали разобранную мебель. Со слов очевидца, все произошло днем 14 декабря в доме № 48 «а» по улице Северо-Енисейская, где располагается 9-этажное общежитие.

На кадрах видно, как двое мужчин выбрасывают из окна восьмого этажа части мебели и ковер. Это продолжалось около часа. Мебель с грохотом падала на землю, в непосредственной близости от пустых мусорных баков.

«Рядом проходят люди с детьми и проезжают машины. Через пару часов какой-то мужчина, предположительно, дворник, собрал часть мусора. Еще и в туалет сходили в окно», — написал автор ролика.

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