Двое красноярцев выбрасывали мебель из окна общежития (видео)
Все произошло днем 14 декабря в доме № 48 «а» по улице
Все произошло днем 14 декабря в доме № 48 «а» по улице
Красноярец снял на видео, как из окна дома в Железнодорожном районе выкидывали разобранную мебель. Со слов очевидца, все произошло днем 14 декабря в доме № 48 «а» по улице
На кадрах видно, как двое мужчин выбрасывают из окна восьмого этажа части мебели и ковер. Это продолжалось около часа. Мебель с грохотом падала на землю, в непосредственной близости от пустых мусорных баков.
«Рядом проходят люди с детьми и проезжают машины. Через пару часов
По всей видимости, хозяева мебели решили сэкономить на грузчиках, но возмутили этим красноярских