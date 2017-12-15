Рустэм Хамитов помог многодетной семье из Стерлитамакского района

Источник: Башинформ

Проведение этих работ было запланировано в рамках программы поддержки местных инициатив. Однако особенности сетевой инфраструктуры потребовали изменения первоначального проекта, что привело к его удорожанию.

Ещё до встречи с заявителями Глава республики дал поручение администрации района разобраться в ситуации, после чего было принято решение безвозмездно подключить к сетям водоснабжения жилой дом многодетной семьи и здание детского сада.

Накануне в ходе личного приёма граждан Рустэмом Хамитовым Наркис Бассариев рассказал, что все работы выполнены, осталось только начать подачу воды. Глава Башкортостана поздравил многодетного отца с рождением восьмого ребенка, который появился на свет 13 декабря, и поинтересовался планами семьи на будущее.