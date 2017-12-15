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07:32 (мск), источник: Informburo.kz

В ДГД Алматы напомнили, что нужно успеть сделать до Нового года

Налоговики ещё раз предупредили о штрафах за просроченные платежи и не вовремя предоставленные документы.

Источник: Informburo.kz

Департамент государственных доходов по Алматы напомнил о налоговых обязательствах, необходимых к исполнению до конца 2017 года.

Для юридических лиц:

Не позднее 20 декабря необходимо предоставить дополнительный расчёт сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (КПН), подлежащих уплате за период после сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период.

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За превышение суммы фактически начисленного КПН над суммой авансовых платежей в размере более 20% предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 40% от суммы превышения фактического налога.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту:

Не позднее 31 декабря необходимо представить расчёт стоимости патента по форме 911.00 в целях продления деятельность с применением специального налогового режима на основе патента.

Нарушение срока подачи расчёта стоимости патента влечёт предупреждение, а в случае совершения повторного нарушения в течение года — штраф в размере 15 МРП.

Для физических лиц:

Не позднее 31 декабря необходимо оплатить налог на транспортные средства. Оплата налога производится по месту жительства.

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