Александр Усс остался доволен новым терминалом красноярского аэропорта

Источник: НИА Красноярск

Открытие было запланировано на лето 2018 года, однако строителям удалось завершить работы раньше, поэтому новый терминал откроет свои двери уже 26 декабря. Пассажиров он примет уже на следующий день — 27 декабря. Откуда прилетит первый рейс или куда он отправится — пока держат в секрете.

Площадь нового терминала — 58000 квадратных метров, пропускная способность — порядка 5 млн пассажиров в год. При этом прежний терминал был рассчитан на 2,5 млн пассажиров.

При проектировании объекта специалистам было важно учесть все нюансы, касающиеся удобства передвижения пассажиров в здании, а также не забыть про суровые климатические условия сибирского города. И если в старом здании аэропорта не было ни одного телескопического трапа, то в новом терминале их будет шесть. Помимо этого здание будет оснащено 4 эскалаторами, 21 лифтом и 4 подъемниками.

Особое внимание в новом здании уделено безопасности — в аэровокзале и по его периметру установили более 500 камер видеонаблюдения. На пунктах досмотра багажа появятся современные интроскопы, которые способны анализировать не только плотность объекта, но и его атомарную массу.

В целом система предполагает 5 уровней досмотра багажа, что гарантирует высокий уровень надежности проверки.

Кроме того, увеличена и пропускная способность багажной ленты. Это позволит обрабатывать более 1,5 тысяч сумок в пиковые часы нагрузки. Сортировка, в том числе транзитного багажа, будет осуществляться в автоматическом режиме. Это позволит защитить пассажиров от потери багажа.

Предусмотрели проектировщики и удобную зону для парковки автомобилей. Ее площадь будет в два раза больше действующей. На 30 тысячах квадратных метров смогут разместиться 700 машин. Паркинг будет поделен на 4 зоны: две зоны почасовой парковки, парковка для общественного транспорта, такси и машин специальных служб и суточная парковка на 200 мест. Уже установлены 6 кассовых терминалов с возможностью наличной и безналичной оплаты. Организованы 4 въездные стойки и 4 выездные стойки с системой фиксации государственных номеров автомобилей. Кроме того, предусмотрен отдельный проезд для общественного транспорта.

Особое внимание придали дизайну терминала — он отражает сибирскую самобытность и историю Красноярского края и Енисейской Сибири. В холле установят необычные для аэропорта арт-объекты: лодку, которая будет напоминать о Енисее и природе региона; макет спутника, специально изготовленного на ИСС, как символ научного и интеллектуального потенциала территории; картины красноярских художников — Василия Сурикова и Андрея Поздеева.

Директор аэропорта Андрей Мецлер отметил, что в новом терминале будут размещаться 15 точек питания на различный вкус и кошелек, сувенирные лавки, дьютифри.