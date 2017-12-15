На елочных базарах Челябинска нашли 16 нелегалов
В преддверии Нового года челябинская полиция проводит рейды в местах стихийной торговли хвойными деревьями.
В преддверии Нового года челябинская полиция проводит рейды в местах стихийной торговли хвойными деревьями.
Стражи порядка проверили 12 таких елочных базаров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Проверены 37 иностранных граждан, работающих на этих объектах. Выявлено 16 нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Нарушителей оштрафовали на общую сумму 32 тыс. рублей. Все они прошли дактилоскопию и поставлены на фотоучет. Кроме того, по решению суда, троих из них депортируют из России.