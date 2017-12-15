На елочных базарах Челябинска нашли 16 нелегалов

«Проверены 37 иностранных граждан, работающих на этих объектах. Выявлено 16 нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 32 тыс. рублей. Все они прошли дактилоскопию и поставлены на фотоучет. Кроме того, по решению суда, троих из них депортируют из России.