На главной пермской елке зажглись огни
Участие в церемонии включения гирлянд на главной елке Перми приняли три школьника и Промобот Гриша.
Участие в церемонии включения гирлянд на главной елке Перми приняли три школьника и Промобот Гриша.
На главной пермской елке зажглись огни. Участие в церемонии включения гирлянд приняли три школьника, которых выбрали с помощью онлайн голосования, а также известный пермский робот Промобот.
Катя Верзакова одна из тех, кто всегда стремится быть лучшей? и у неё это получается. Она — неоднократная победительница и призёр чемпионатов мира, Европы и России по черлидингу. А то, что скоро Новый год — ещё один повод для хорошего настроения.
Сегодня Катя, а ещё Ярослав Ожгибесов и Дмитрий Селиванов — участники важной встречи. Ребята стали победителями конкурса среди пермских школьников, показавших высокие результаты в учёбе, творчестве, спорте.
Что касается Промобота, он не просто общается с гостями Фестивального дома, он непосредственный участник действа, готовится сказать важные слова.
Это традиция, заложенная в прошлом году главой города Дмитрием Самойловым — вместе с лучшими школьниками дать старт новогодним мероприятиям в Перми, зажигая огни на главной ёлке города. И Промобот Гриша дал отсчёт перед нажатием кнопки.
— Раз, два, три — ёлочка, гори!
Что касается конкурса — почти два десятка школьников приняли в нём участие, а лучших определили путём голосования в интернете. Каждый участник написал для этого
Дмитрий Селиванов: «Для меня это большая честь зажечь главную ёлку Перми. Я этого ждал, смотрел за голосованием, волновался, не спал. Для меня Новый год, особенный праздник, его празднует весь мир, то есть цепочка пошла? и все страны мира празднуют Новый год, поэтому для меня он особенный».
Главные болельщики ребят — это родители, братья и сёстры. Они тоже пришли в Фестивальный дом, чтобы стать участниками праздника.
Анастасия Селиванова: «Я за сына вообще очень рада! Я горжусь своим сыном! Волнение у меня, конечно, сейчас. Я считаю, что он очень достоин зажечь эту ёлку, главную ёлку!».
Ну и какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с ребятами они готовились к зажжению новогодних огней, вручали подарки, фотографировались со всеми желающими и желали пермякам хорошо отметить приближающийся праздник.