В Омске откроют Новогодний каток
Работы по его созданию начались в середине октября.
Работы по его созданию начались в середине октября.
Сегодня, 15 декабря в 17:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет торжественное открытие уникального
Как отметил директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич, строительства катка началось в середине октября. Каток появился в парке на территории, которая примыкает к улице Масленникова. Рядом расположены теплые раздевалки пункт проката коньков.
Отметим, что выход на лед будет стоить 100 рублей, а прокат коньков — 150 рублей.