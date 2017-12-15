В Омске откроют Новогодний каток

Сегодня, 15 декабря в 17:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет торжественное открытие уникального катка-лабиринта. Ледовые дорожки проходят между деревьев, а по периметру будут гореть светодиодная подсветка.

Как отметил директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич, строительства катка началось в середине октября. Каток появился в парке на территории, которая примыкает к улице Масленникова. Рядом расположены теплые раздевалки пункт проката коньков.