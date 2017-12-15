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07:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске откроют Новогодний каток

Работы по его созданию начались в середине октября.

Сегодня, 15 декабря в 17:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет торжественное открытие уникального катка-лабиринта. Ледовые дорожки проходят между деревьев, а по периметру будут гореть светодиодная подсветка.

Как отметил директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич, строительства катка началось в середине октября. Каток появился в парке на территории, которая примыкает к улице Масленникова. Рядом расположены теплые раздевалки пункт проката коньков.

Отметим, что выход на лед будет стоить 100 рублей, а прокат коньков — 150 рублей.

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