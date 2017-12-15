Российские ученые создали «нейробалалайку», передающую мысли на расстоянии

Впервые в одном устройстве, с нуля разработанном в России, совмещены электроэнцефалография, электромиография (измерение электроактивности мышечных волокон), электроокулография (измерение биопотенциалов во время движения глаз), фотоплетизмография (регистрация кровяного потока) и регистрация поверхностной температуры с целью создания мозг-компьютерного интерфейса по передаче управляющих сигналов механическому устройству (экзоскелет, инвалидная коляска, компьютерная игра).

Проект выполнен в сотрудничестве с Министерством образования и науки России в рамках соглашения с БФУ имени И. Канта.

Что касается названия аппарата, то оно было выбрано разработчиками по примеру чипа из цикла романов «Анклавы» писателя-фантаста Вадима Панова. В его произведениях описывается недалекое будущее, в котором бурным цветом расцветают нано- и цифровые технологии. Землю населяют киборги. Практически у каждого в затылочную часть головы вживлен специальный чип, который наделяет его владельца новыми способностями. Этот треугольный чип назван писателем «Балалайка». В него можно загрузить множество облегчающих жизнь программ — от всех возможных словарей до путеводителей по городам и музеями.

Демонстрация управления роботизированной рукой «Балалайкой» с помощью ЭМГ сигнала. Как говорит руководитель проекта, заместитель директора института Наталья Шушарина, среди разработчиков в БФУ имени И. Канта много поклонников творчества Вадима Панова, но в отличие от фантастического прибора, придуманного им, реальное устройство, собранное в Институте живых систем, не имеет треугольной формы. «Слово “балалайка”», — говорит она, — «звучное и запоминающееся, а к музыкальному инструменту наше устройство имеет такое же отношение, как продукция “Apple” к яблокам. Но, как мы надеемся, название даст нам возможность быть легко узнаваемыми на мировом рынке».

Нужно отметить, что «Балалайка» — это не первый прибор такого рода, который разрабатывался в Институте живых систем, однако этот, по словам ученых, отличается от предыдущих примерно так же, как кнопочный сотовый телефон отличается от «айфона» последней модели.

С помощью нейроприбора «Балалайка» можно играть в компьютерные игры без помощи рук, управлять инвалидной коляской или экзоскелетом. Если человек плохо себя чувствует и не может сходить в поликлинику, чтобы снять электропоказатели, он может самостоятельно сделать это дома, переслав потом результаты врачу.

«Сейчас наши специалисты, среди которых нужно назвать, прежде всего, главного инженера “Балалайки” Данила Борчевкина, работают над аватаром», — рассказывает директор Института живых систем Максим Патрушев. — «Так мы называем устройство, которое управляется издалека. Условно говоря, мы руку подняли, и стоящий вдалеке робот тоже руку поднял. Пока, участвуя в различных выставках и соревнованиях, мы ни разу не видели другого полностью российского, созданного с нуля, как у нас, нейроприбора», — продолжает Патрушев. — «Разумеется, есть компании, которые, например, используют американский управляющий элемент и немецкую шапочку с электродами. Но так, чтобы это была целиком отечественная разработка, — с таким мы пока не сталкивались».

Шапочка с электродами для регистрации ЭЭГПолученные учеными из БФУ имени И. Канта результаты позволяют заключить, что совместное использование ЭЭГ-, ЭОГ- и ЭМГ-сигналов улучшают точность интерпретации планируемой и реальной физической активности. Не зависящие от мышечной работы сигналы ЭЭГ являются дополнительным идентификатором, который можно использовать в роботизированной технике. Предполагается, что доработка системы и одновременное использование разных физиологических сигналов позволит приблизить точность классификации и безошибочного управления устройствами посредством силы мысли к 100 процентам.

Это, безусловно, создаст конкурентные преимущества перед зарубежными разработками и откроет новые окна возможностей отечественному рынку устройств для реабилитации людей с болезнями двигательной системы.