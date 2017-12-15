Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист «Оскара»
Назван лучший по качеству жизни город России
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию вопросом к Путину
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Анджелина Джоли в плюшевом пальто прогулялась по Нью-Йорку
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
11:40 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые создали «нейробалалайку», передающую мысли на расстоянии

КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА новости. В Институте живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта недавно завершили работу над нейроприбором под названием «Балалайка» (Balalaika), предназначенным для регистрации различных электрофизиологических параметров.

Впервые в одном устройстве, с нуля разработанном в России, совмещены электроэнцефалография, электромиография (измерение электроактивности мышечных волокон), электроокулография (измерение биопотенциалов во время движения глаз), фотоплетизмография (регистрация кровяного потока) и регистрация поверхностной температуры с целью создания мозг-компьютерного интерфейса по передаче управляющих сигналов механическому устройству (экзоскелет, инвалидная коляска, компьютерная игра).

Проект выполнен в сотрудничестве с Министерством образования и науки России в рамках соглашения с БФУ имени И. Канта.

Что касается названия аппарата, то оно было выбрано разработчиками по примеру чипа из цикла романов «Анклавы» писателя-фантаста Вадима Панова. В его произведениях описывается недалекое будущее, в котором бурным цветом расцветают нано- и цифровые технологии. Землю населяют киборги. Практически у каждого в затылочную часть головы вживлен специальный чип, который наделяет его владельца новыми способностями. Этот треугольный чип назван писателем «Балалайка». В него можно загрузить множество облегчающих жизнь программ — от всех возможных словарей до путеводителей по городам и музеями.

Демонстрация управления роботизированной рукой «Балалайкой» с помощью ЭМГ сигнала. Как говорит руководитель проекта, заместитель директора института Наталья Шушарина, среди разработчиков в БФУ имени И. Канта много поклонников творчества Вадима Панова, но в отличие от фантастического прибора, придуманного им, реальное устройство, собранное в Институте живых систем, не имеет треугольной формы. «Слово “балалайка”», — говорит она, — «звучное и запоминающееся, а к музыкальному инструменту наше устройство имеет такое же отношение, как продукция “Apple” к яблокам. Но, как мы надеемся, название даст нам возможность быть легко узнаваемыми на мировом рынке».

Нужно отметить, что «Балалайка» — это не первый прибор такого рода, который разрабатывался в Институте живых систем, однако этот, по словам ученых, отличается от предыдущих примерно так же, как кнопочный сотовый телефон отличается от «айфона» последней модели.

С помощью нейроприбора «Балалайка» можно играть в компьютерные игры без помощи рук, управлять инвалидной коляской или экзоскелетом. Если человек плохо себя чувствует и не может сходить в поликлинику, чтобы снять электропоказатели, он может самостоятельно сделать это дома, переслав потом результаты врачу.

«Сейчас наши специалисты, среди которых нужно назвать, прежде всего, главного инженера “Балалайки” Данила Борчевкина, работают над аватаром», — рассказывает директор Института живых систем Максим Патрушев. — «Так мы называем устройство, которое управляется издалека. Условно говоря, мы руку подняли, и стоящий вдалеке робот тоже руку поднял. Пока, участвуя в различных выставках и соревнованиях, мы ни разу не видели другого полностью российского, созданного с нуля, как у нас, нейроприбора», — продолжает Патрушев. — «Разумеется, есть компании, которые, например, используют американский управляющий элемент и немецкую шапочку с электродами. Но так, чтобы это была целиком отечественная разработка, — с таким мы пока не сталкивались».

Шапочка с электродами для регистрации ЭЭГПолученные учеными из БФУ имени И. Канта результаты позволяют заключить, что совместное использование ЭЭГ-, ЭОГ- и ЭМГ-сигналов улучшают точность интерпретации планируемой и реальной физической активности. Не зависящие от мышечной работы сигналы ЭЭГ являются дополнительным идентификатором, который можно использовать в роботизированной технике. Предполагается, что доработка системы и одновременное использование разных физиологических сигналов позволит приблизить точность классификации и безошибочного управления устройствами посредством силы мысли к 100 процентам.

Это, безусловно, создаст конкурентные преимущества перед зарубежными разработками и откроет новые окна возможностей отечественному рынку устройств для реабилитации людей с болезнями двигательной системы.

БФУ имени И. Канта — участник государственной программы поддержки крупнейших российских вузов «Проект 5−100». Программа была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом Президента России «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 За что больше не будут платить российские пенсионеры
Зюганов не согласился со словами Путина
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь