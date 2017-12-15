ГИБДД готовит массовую облаву на водителей Приморья
В этот день на дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.
В этот день на дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.
Сотрудники Госавтоинспекции устроят массовую проверку водителей региона. На следующей неделе ожидается рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения», — предупредили сотрудники ведомства.
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.