ГИБДД готовит массовую облаву на водителей Приморья

Источник: Восток Медиа

Сотрудники Госавтоинспекции устроят массовую проверку водителей региона. На следующей неделе ожидается рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, 22 декабря в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей. В профилактическом мероприятии примет участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы.

«Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения», — предупредили сотрудники ведомства.

К слову, с начала 2017 года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены более 17 тысяч водителей. Кроме того, специалисты констатируют рост аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров: произошло 144 ДТП. В результате этого 170 детей получили травмы различной степени тяжести.