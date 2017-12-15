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09:21 (мск), источник: Восток Медиа

ГИБДД готовит массовую облаву на водителей Приморья

В этот день на дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.

Источник: Восток Медиа

Сотрудники Госавтоинспекции устроят массовую проверку водителей региона. На следующей неделе ожидается рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, 22 декабря в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей. В профилактическом мероприятии примет участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы.

«Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения», — предупредили сотрудники ведомства.

К слову, с начала 2017 года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены более 17 тысяч водителей. Кроме того, специалисты констатируют рост аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров: произошло 144 ДТП. В результате этого 170 детей получили травмы различной степени тяжести.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

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