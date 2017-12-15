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13:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Участок улицы Большой Садовой в Ростове закроют для транспорта на Новый год

Участок улицы Большой Садовой в донской столице закроют для транспорта на Новый год.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 21.00 31 декабря 2017 года до 3.00 1 января 2018 года будет перекрыто движение на участке Большой Садовой между переулком Семашко и проспектом Буденновским.

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий.

Напомним, в новогоднюю ночь с 23.00 до 1.00 у городской елки, установленной на Большой Садовой возле центрального входа в парк им. М. Горького, пройдет концертная программа с участием творческих коллективов донской столицы.

Будет организована трансляция поздравления президента РФ Владимира Путина на светодиодном экране.

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