Участок улицы Большой Садовой в Ростове закроют для транспорта на Новый год
Участок улицы Большой Садовой в донской столице закроют для транспорта на Новый год.
Участок улицы Большой Садовой в донской столице закроют для транспорта на Новый год.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 21.00 31 декабря 2017 года до 3.00 1 января 2018 года будет перекрыто движение на участке Большой Садовой между переулком Семашко и проспектом Буденновским.
Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий.
Напомним, в новогоднюю ночь с 23.00 до 1.00 у городской елки, установленной на Большой Садовой возле центрального входа в парк им. М. Горького, пройдет концертная программа с участием творческих коллективов донской столицы.
Будет организована трансляция поздравления президента РФ Владимира Путина на светодиодном экране.